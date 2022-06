Decore com rosa quartzo: a cor de 2016!

As cores têm muita influência em nossas vidas. Embora muita gente não se atente a isso, a escala de cores que observamos no dia a dia pode direcionar nosso comportamento. Cada pessoa tem ao menos uma cor preferida e, mesmo indiretamente, a utiliza na combinação de roupas, decoração e outros elementos. No entanto, com a grande quantidade de cores pela qual podemos optar, seguir algumas sugestões para um melhor equilíbrio é fundamental. A indústria criativa, como moda, arquitetura, publicidade e artes, periodicamente traz, através de seus influenciadores, sugestões para que determinadas cores possam ser utilizadas como tendência para determinada, situação, local ou período. Estas sugestões têm como estimular o bom uso das cores pelo público e, assim, facilitar nas mais diferentes combinações possíveis.

Uma grande indústria influenciadora na tendência de cores é a Pantone, uma empresa mundialmente conhecida pelo desenvolvimento fiel na impressão da paleta de suas cores. Esta fidelidade no desenvolvimento de tons cromáticos é fundamental devido à dificuldade em somar o sistema de cores impresso – CMYK, e o sistema de cores digital – RGB. E devido a esta importância quanto à sua paleta de cores, todos os anos, no mês de dezembro, a Pantone lança as cores tendências para o próximo ano. Junto a este lançamento, a empresa sugere também outros tons que poderão ser utilizados e suas combinações principais.

Para 2016, a principal cor sugerida é o rosa quartzo. A cor foi escolhida por sua suavidade e persuasão. Segundo o relatório da empresa, esta é a cor do toque delicado da bochecha vermelha e do renascimento. Além disto, o rosa vem sendo uma cor muito utilizada na transcendência de gênero, derrubando muitas barreiras nesta questão.

Para ajudar você a decorar o seu lar com esta paleta de cores, trouxemos algumas sugestões excelentes para que sua casa tenha opções na cor do ano. São sugestões para cada cômodo no seu lar, com opções que variam a tonalidade da cor rosa, caso seja difícil o encontro deste elemento próximo a sua casa.

Venha conosco, encante-se pelas ideias e deixe a sua decoração na moda do ano!