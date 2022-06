Como escolher a cortina certa para a sala?

Por ser um elemento decorativo com grande impacto visual na sala de estar, a cortina deve ser muito bem planejada para combinar com outras peças do ambiente, sem necessariamente roubar a cena.

Entre as principais dicas, está combiná-la com a cor das almofadas e do tapete, criando uma sincronia interessante e criativa no espaço. Além disso, a combinação com o sofá também pode ser interessante. O cuidado, nesse caso, é evitar a monotonia visual com muitos elementos de destaque em uma mesma cor, mas isso pode ser resolvido com almofadas estampadas e iluminação direcionada.

O mais importante é evitar que a cortina destoe do restante da sala, como, por exemplo, uma cortina estampada com tema tropical em uma sala de estar com decoração minimalista. O ideal é sempre manter o equilíbrio e a harmonia visual, além de ficar de olho nos lindos projetos realizados por nossos decoradores de interiores especialistas em salas de estar!