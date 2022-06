Ilumine a sala de estar: 6 dicas com branco e madeira

A decoração de uma casa fala muito sobre quem nela mora. Os objetos têm a cara do dono deixando com um ar aconchegante para o morador e agradável para a visita.

Todo mundo adora um ambiente iluminado, principalmente, uma sala de estar com uma decoração de encher os olhos, por exemplo, combinar branco e madeira – estilo que nunca sai de moda. A madeira e a tonalidade branca na décor amplia o seu ambiente, assim deixa-o aconchegante e elegante ao mesmo tempo.

A madeira sempre esteve presente na hora de compor qualquer espaço de uma casa, pois é uma matéria prima versátil, ou seja, combina com toda decoração. E se você tiver uma propriedade no estilo mais rústico, com certeza o combo madeira+branco deixará sua casa rústica surpreendente.

Não importa se a tonalidade da madeira, seja clara ou escura, já que seu aspecto natural é harmonioso e forma uma dupla incrível com o branco. A pintura branca por sua vez, amplia o espaço da sua casa, faz contrapeso visual com outras cores, e se você acertar na luz, aí, sim, você terá um ambiente valorizado e iluminado. Além disso, a combinação vai muito além e combina com diversos estilos.

Então você já sabe, se existe uma combinação infalível para a decoração, pode-se dizer que o branco+madeira – é uma lua de mel perfeita. Afinal, não tem erro! Fica sempre esplendido, e você pode ousar nas diversas composições da decoração da sua casa, não importa o espaço. Confira!