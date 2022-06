10 ideias de cantinho para o berço do bebê

Este projeto do MG Interior Studio mostra muito bem como é legal quando conseguimos fazer um link da decoração do quarto do bebê também com os demais ambientes da casa. Desta forma, é possível obter uma unidade de conceito, mas sem deixar de acrescentar ao quartinho do bebê aqueles toques mimosos e especiais que queremos. O projeto chega até o quarto compondo com o papel de parede em xadrez marcante e as prateleiras de brinquedos simples um esquema de cores que se relaciona com o restante da casa. Vale a pena visitar!