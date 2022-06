10 estilosas banquetas para sua cozinha

A cozinha do projeto do arquiteto Aquiles Nícolas Kílaris é caprichada no vermelho cereja. Um ambiente com um toque jovem e urbano. O espaço conta com elementos e materiais repletos de brilhos e texturas lisas. Para acompanhar a bancada também avermelhada, a escolha foi de banquetas clássicas presentes em Cocktail Bars.

O resultado é uma cozinha cheia de estilo e com um aspecto descolado. As luzes brancas ajudam a deixar as paredes vermelhas mais claras e mais adequadas para o ambiente interno.