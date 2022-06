Como organizar com armários abertos

Estes nichos que compõe o armário são produzidos com diferentes tipos de madeira e com cores variadas. São perfeitos para uso em quase todos os tipos de decoração e são uma ótima peça para auxiliar na sistematização do lar. Em ambientes com estilo mais moderno essas peças podem ser facilmente dispostas em paredes ou até mesmo colocadas no chão. Nas mais clássicas, o nicho funciona bem se acoplado em uma estante.

