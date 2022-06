Salas decoradas com lustres criativos

No projeto da arquiteta Viviane Dinamarco, temos uma sala de estar que exala conforto e paz. Decorada com poucos, mas efetivos elementos, ela é discreta, mas chama a atenção em seus detalhes. O piso vinílico funciona muito bem com a cortina bege quase verde. Ambos fazem harmonia com o sofá estampado. O lustre de globo geométrico com um design delicado traz cor para o local através do tom de laranja no qual foi confeccionado.