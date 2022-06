10 salas decoradas com quadros bem inusitados

Mistura única entre o quadro Pop Art com a fotografia repetida em diferentes tons, as exuberantes plantas refletindo um verde fresco e a parede texturizada em verde militar com padrão quadriculado.

O fato do verde do fundo ser mais apagado faz com que as cores do quadro entrem em destaque com seus fortes tons de roxo, rosa e laranja. As plantas suavizam o clima cosmopolita, trazendo um leve charme orgânico.