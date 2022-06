10 tendências de arranjos de flores

Decorar banheiros e lavabos com arranjos de flores e plantas é um caminho para deixar o espaço com uma cara mais pessoal e com um quê mais feminino. As arquitetas Claudia Albertini e Chris Silveira acertaram na medida ao apostarem nos belos Copos-de-leite. A luminária localizada na parte superior deixa o clima ainda mais sensível, iluminando as pétalas e folhas gentilmente.

A flor deve ser cultivada em grupos para melhor valorização de seu efeito gráfico. Se adapta com facilidade em locais úmidos, desta forma, funciona bem em lavabos. O plantio em vasos também é bastante adequado.