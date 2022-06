Poltronas decorativas

Amarelo, azul acinzentado, azul escuro e formas simples marcam o design destas duas poltronas presentes no projeto do decorador de interiores Lopez. Marcadas pelo contraste de tons e movimento dos grafismos, as poltronas saltam aos olhos.

São peças de suma importância na sala repleta de tons acinzentados, encontrados no tapete, paredes e painéis. O vermelho do rack tem um importante papel interagindo com as cores das poltronas.