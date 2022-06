Oásis à beira-mar

As aberturas da residências são todas voltadas para a parte posterior do terreno a fim de aproveitar as vistas para o mar. No pavimento térreo, predominam os amplos panos envidraçados com esquadrias de madeira, enquanto no pavimento superior predominam amplas varandas e espaços abertos, com guarda-corpo em madeira e pergolado de madeira. A casa Beira Mar também possui dois acessos. O acesso da parte posterior, que envolve uma passarela que passa sobre a piscina e a divide em duas, dá acesso direto à praia.