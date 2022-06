Reforma incrível de casa de 1872

Quando percorremos o corredor suspenso ou passadiço, para ingressar no hall de entrada, nos deparamos com a iluminação surpreendente do espaço banhado pela luz que atravessa os vitrais coloridos art déco. Além disto, conforme a inscrição na parede, “house with a view”, ou Casa com vista, em português, experimentamos a verdadeira vocação do edifício 1872, uma varanda sobre as águas do rio Douro, um lugar para contemplar o rio que banha o Porto.