Mansão de madeira inacreditável

As folhas sobre o chão e sobre o telhado evidenciam que estamos no outono. Desde o momento em que pisamos na propriedade é possível notar, além da estação vigente, a transformação pela qual o casarão inglês passou. O pavimento superior, executado em madeira, evidencia a ampliação realizada no programa de necessidades da residência. Além de conferir um charme à edificação, a ampliação foi executada em madeira para evitar uma sobrecarga maior na estrutura, já que a madeira é mais leve. Os beirais garantem a proteção das superfícies de madeira contra a chuva. As esquadrias de madeira do pavimento superior seguem o desenho e o estilo das janelas existentes, do pavimento térreo, dando unidade ao projeto.