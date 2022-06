Refúgio de madeira de encher os olhos

As aberturas da casa foram concebidas como molduras, para que os moradores tivessem a sensação de que a paisagem natural deslumbrante do entorno é na verdade partes de uma mesma tela que se tem avista em todos os ambientes. A pequena aldeia e o mar podem ser vistos e contemplados de diversos ângulos diferentes. Obviamente, os espaços de convivência, situados no pavimento superior, oferecem as melhores vistas para o entorno. A sacada é o local mais privilegiado da casa, com uma vista de encher os olhos. Impossível não se encantar com tamanho esplendor. Cada pôr-do-sol é um espetáculo diferente e uma experiência que merece ser vivida. Passar as férias neste local só tem uma desvantagem. Quando os olhos já se acostumam com as belezas e encantos do local, já é hora de deixar a ilha e levar as memórias e imagens inesquecíveis.