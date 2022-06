Planejamento de uma casa inteligente da maneira certa

Antes de você decidir morar em uma casa automatizada, ou seja, inteligente é preciso fazer um planejamento da maneira certa, assim você evita desilusão. Afinal, não é de hoje que as casas ganharam a habilidade de se automatizarem e facilitar nossas vidas, por exemplo, desde apertar um botão para ligar uma lâmpada, controle remoto para abrir o portão da garagem, isso é coisa do passado, pois já passou muito tempo que a primeira casa do futuro foi apresentada durante uma feira internacional em Chicago, exatamente, em 1934.

Felizmente, nos últimos 80 anos, as residências deixaram de ser apenas 'automáticas' e se tonaram inteligentes. Um avanço da tecnologia ligado diretamente com a Internet, sensores e conectividade. As casas modernas automatizadas podem fazer muito mais do que ligar ou desligar as lâmpadas. Elas, na verdade, começam a pensar por você. Uma casa inteligente possui três pilares fundamentais: design, a tecnologia e o meio ambiente.

A casa inteligente controla automaticamente a temperatura, liga a iluminação, toca música, abre ou fecha portas e janelas, dispara alarmes e envia mensagens ao morador se alguém aparecer, tudo isso apenas usando o Smartphone, um Tablet, Ipad ou o próprio computador como controle remoto. Esse sistema só é possível através de avançadas tecnologias de processamento e controle instaladas estrategicamente e quase imperceptíveis. Ou seja, o proprietário pode controlar a casa quando estiver viajando, ou deixar configurado o que deve ser feito se algum evento ocorrer, como por exemplo. Confira as vantagens da casa inteligente!