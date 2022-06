Saiba Como Limpar Todos Os Tipos De Vidros De Janelas E Portas

O truque para deixar seus vidro brilhando é seguir as recomendações mencionadas no artigo. Se a sua janela for alta, pegue um dos panos limpos e cubra o rodo, deixando as abas de borracha que irão encostar no vidro cobertas pelo pano. Prenda o pano nas laterais do rodo com elásticos: borrife bastante solução no vidro e espalhe com o rodo. Não se preocupe se a solução escorrer, esta etapa é para espalhar o máximo de solução no vidro. Tire o pano do rodo e faça movimentos de cima para baixo na janela, eliminando a solução junto com a sujeira do vidro. A sua janela ficará brilhando!