Dicas para decorar quartos de menina

Encher o quarto de móveis não é a melhor das idéias. É prudente lembrar que as crianças necessitam de área livre para brincar e receber as amiguinhas. Então, uma forma interessante de compor o espaço, é abusando de detalhes sutis e equilibrados nas paredes. Neste quarto, a arquiteta Aclaene de Mello saiu do comum e apostou em tons de laranja, abóbora e amarelo. As paredes foram decoradas com lindas e delicadas fotos da criança e luzes que destacam alguns pontos do cômodo.