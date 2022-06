As salas de jantar surgiram nas residências da classe alta mais abastada, burguesia e nobreza por volta do século XVIII. O espaço dedicado para as refeições na verdade foi se construindo aos poucos, da necessidade de acomodar as festas regadas a vinho e comida apropriadamente, com pompa e luxo. A mobília era simples e restrita: uma mesa, cadeiras ao entorno e um móvel aparador (também conhecido como buffet – para apoiar os alimentos a serem servidos).

Aos poucos, a sala de jantar ganhou status de lugar para convívio social, criando-se vários protocolos de etiqueta. Como por exemplo, o serviço à francesa, em que todas as travessas eram desde o início da refeição colocadas à mesa. Ou o serviço à russa, no qual os empregados serviam substituindo os pratos à medida que um novo prato vinha da cozinha. Assim, os banquetes acabavam sendo uma encenação por horas.

Entretanto, mesmo que atualmente a hora do almoço ou jantar não seja uma festa glamourosa, reunir a família e os amigos à mesa ainda é um ritual precioso. Para isso, a sala de jantar se modernizou, se adequando à uma vida mais atribulada sem perder o estilo. Com os espaços gourmet integrados, o estilo das grandes festas gastronômicas retornou ao nosso cotidiano, exigindo uma dependência pertinente para o repasto.

Com isso em mente a homify preparou uma seleção imperdível de 12 salas de jantar modernas e estilosas para você se inspirar e deliciar. Siga as nossas dicas de decoração e leve essas tendências para dentro da sua casa. Afinal, além de estar na moda, quem não gosta de passar momentos agradáveis de prazer numa reunião chique para comer, beber e divertir? Confira então esse livro de ideias e sonhe com festas nesse cômodo clássico e simbólico!