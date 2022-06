Top 7: os banheiros mais incríveis

Esse banheiro usou e abusou da melhor maneira possível dos elementos naturais. O clima geral é rústico, mas isso de forma bem elegante e moderna. A madeira é muito bem cuidada e vai muito bem com as portas e paredes de vidro. Uma instalação no vidro ao lado direito preza por dividir com delicadeza o banheiro do restante do quarto e por trazer um pouco mais da natureza para o ambiente do banheiro. Tudo muito aconchegante!!