Top 5: a parada de sucesso da decoração

Toda semana fazemos um vale a pena ver de novo no homify. Os artigos de mais sucesso durante a semana ganham destaque novamente. Para quem perdeu, é uma ótima oportunidade de curtir as dicas que todos amaram. Para quem acompanhou, vale relembrar!

Nessa última semana as dicas de decoração e design de interiores foram as mais procuradas. Espelhos ousados para dar um up em seu banheiro, mesas de jantar fantásticas e bancadas centrais para cozinhas modernas ganharam destaque. E, ainda, duas casas foram as que mais encantaram nossos leitores: todas super luxuosas e de tirar o fôlego! Confira casas mega gigantes e com uma decoração maravilhosa que, mais do que sucesso, são sinal de que a vida vai muito bem, obrigada.