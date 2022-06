10 ideias de tapetes para sala

A arquiteta Cristina Menezes experimentou um mix de listras presentes no tapete de cores quentes e na parede com acabamentos em madeira de carvalho ripada, ambos com listras horizontais. O resultado é um efeito de movimento, que gera dinâmica no cômodo decorado com móveis claros e com mesmo tom de madeira.

A paleta cromática do tapete, que vai de amarelos escuros e vinhos terrosos esquenta o ambiente com seus tons calorosos. A presença de diferentes espessuras de listras transforma a peça em mais que um objeto decorativo, ele se torna a alma do local!