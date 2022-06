Como decorar cozinhas pequenas

As pedras também são muito bem vindas numa cozinha pequena minimalista. Pois trazem frescor e neutralidade. Aqui neste balcão a iluminação faz a cena, compondo com sutileza e sofisticação o canto da cozinha. Podemos ver apenas uma linda peça de arte decorativa que ganha um destaque especial. E as cortinas e acabamentos em madeira separam este uso privado das demais áreas da casa.