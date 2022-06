10 porcelanatos lindos e super requintados

O ambiente recebeu uma mistura de materiais contemporâneos e clássicos, modernos e rústicos – com cores marcantes que definem a composição dos mesmos. O piso e a parede próxima à banheira têm a impressão no porcelanato dos veios da pedra azul boquira. A bancada é no mármore Elegante Dune, tendo o ocre como cor predominante. As demais paredes receberam um revestimento rústico, o brique, e também o brilho da mica e dos espelhos.