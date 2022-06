10 cadeiras bacanérrimas para se inspirar

No estúdio com pegada cool e jovem, as cadeiras não poderiam ser básicas. Em acrílico, metal e madeira, demonstram desenhos arrojados. A diferença de estilos entre as peças evidencia modernidade e combina com o astral do ambiente, que tem ao fundo painel em giz escolar, feito sobre alvenaria com pintura em tinta de lousa. Tudo criação do arquiteto Bruno Rubiano.