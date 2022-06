12 ideias de banquetas para cozinhas

As bancadas de cozinha já são uma estrutura comum nas casas dos brasileiros, atualmente. Elas ajudam a dar suporte a uma prática relativamente recente, em nossa cultura: o hábito de cozinhar em casa e receber convidados em torno de uma mesa. Para que essas experiências de sabores fiquem ainda mais agradáveis, é sempre necessário contar móveis para receber bem. E é aí que entram as banquetas! Elas possibilitam que os presentes fiquem próximos do preparo da refeição e sintam-se confortáveis enquanto saboreiam petiscos ou bebidas. Além da questão funcional, as banquetas também cumprem um papel estético no conjunto, já que muitas vezes ficam em evidência e próximas dos ambientes sociais. Capriche na escolha de seu modelo!