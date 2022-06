10 pias de cozinha maravilhosas

Ambiente moderno recheado de toques retrô na escolha do piso em taco e no azul pastel dos armários. Mas também temos um quê moderno e industrial nas paredes e na pia de concreto. O concreto é um material que vem sendo usado em grande escala na decoração de ambientes modernos em razão de criar um contraste com outros estilos. No entanto, em bancadas de cozinha, o material tem que ser tratado antes de manter o contato com a água. Outra possibilidade para obter uma pia com esse aspecto, é o uso da lâmina porcelânica em um cinza de mesmo tom. A lâmina porcelânica é um material leve e impermeável.