Cômodas apaixonantes

Em sua origem, no final do século XVII, a cômoda – caracterizada como um móvel de madeira baixo e com gavetas grandes – tinha a função de guardar roupas e objetos diversos; por isso, mais comumente era encontrada em quartos.

O estilo das cômodas mudou muito através do tempo. A peça passou pelos reinados europeus ganhando estilos específicos e classificações, tais como os modelos Luís XV ou XVI, Queen Ann, do século XVII, e vitoriano (modelo alto e com espelhos).

Atualmente, a cômoda extrapolou os limites dos dormitórios e ganhou novos ambientes, tornando-se um objeto tanto decorativo quanto funcional em diversos espaços da casa. Os estilos também são os mais variados, podendo a peça receber linhas modernas, materiais diversos, cores atrativas e até estruturas pouco convencionais. Confira na seleção.