A casa totalmente selvagem

A residência LLM, localizada em um condomínio fechado, na cidade de São José dos Campos, interior de São Paulo, é singular a começar pelo terreno sobre a qual ela foi construída. Situada em um terreno com 30% de inclinação e com a presença marcante da mata nativa da região do Vale do Paraíba, o projeto buscou se adaptar as condições naturais do terreno. Portanto, os arquitetos João Paulo Daolio e Thiago Natal Duarte, do escritório Obra Arquitetos, trataram de organizar o programa da residência em dois volumes, que repousam sobre o terreno de desnível acentuado e se integram à paisagem natural deslumbrante do entorno.

O programa de necessidades da residência LLM, foi distribuído da seguinte forma: os espaços sociais e coletivos, sala de estar, sala de jantar, cozinha e área de trabalho foram situados no volume frontal, situado na parte mais elevada do terreno e com acesso direto pela frente do lote, enquanto os espaços íntimos, quartos, salas íntimas, áreas de lazer e apoio foram situados no volume posterior, situado numa cota mais baixa do lote em relação ao nível do acesso principal. Desta forma, os ambientes tem as vistas desimpedidas e pode desfrutar da paisagem natural que circunda a casa.

Confira a seguir mais imagens e detalhes deste projeto magnífico e imponente de 1200 m² de área construída, inserido no meio da mata nativa, que se adapta minuciosamente à topografia acidentada e que se integra com harmonia à natureza circundante.