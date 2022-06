Contraste a cada olhar

Do outro lado da sala de estar, encontramos a sala de jantar. Aqui, a integração com a cozinha foi feita com uma janela e uma bancada, como se fosse um bar. Uma ideia super despojada, diferente e criativa. Nesse apartamento não existe a simetria chata. As banquetas do balcão foram personalizados na mesma cor e acabamento da mesa de jantar. As luminárias da Yamamura são o máximo, super coloridas e de formatos diferentes.