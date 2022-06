Dicas para uma decoração de festa infantil alternativa

Que tal pensar em uma mesa principal que saia do cliché, recheada de frutas, pratos com padrões decorativos e belas ilustrações? As cores leves e predominantemente claras dos utensílios unidas as frutas e alimentos transmitem uma ideia saudável. Fresca e orgânica, ela foge do padrão da mesa de festa infantil usual com cores extremamente chamativas e guloseimas artificias. Os lindos pratos podem ser encontrados na Petits Grains.