Um resort de madeira sensacional

Janeiro é ainda o mês que muitas pessoas tiram férias e naturalmente querem aproveitar a máximo este período tão esperado e tão curto, comparado com os dias normais de trabalho. Como o brasil é um país tropical e no verão as temperaturas ficam ainda mais altas, as pessoas acabam escolhendo as praias e o litoral, onde elas podem se refrescar do calor excessivo e se isolar do ambiente corriqueiro e da rotina de agitação e estresse. Mas existem outros destinos tão relaxantes e prazerosos como o litoral.

Homify desembarca hoje na Grécia para exibir o projeto de um resort sensacional. O Elatos Resort & Health Club está situado a 1.300 metros de altura e se encontra no meio da floresta de abetos do Monte Parnaso, em Delphi, na Grécia. O resort foi construído inteiramente de materiais naturais, principalmente madeira e pedra, dialogando com a paisagem natural circundante. Além dos 29 chalés independentes, que oferecem aos visitantes comodidade e prazer, a estrutura do resort inclui também um clube, com piscina coberta e aquecida, banheira de hidromassagem, bar, salas de massagem e trilhas na floresta.

Curioso para desvendar todos os encantos e surpresas deste resort esplêndido? Então confira a seguir mais detalhes e imagens deste projeto sensacional de aspecto rústico mas com uma estrutura formidável para proporcionar aos visitantes dias de férias de puro prazer, relaxamento e imersão na natureza. As imagens são de autoria do Studio Reskos.