Antes e depois: casa velha totalmente renovada

Renovar construções é sempre um grande desafio. Às vezes, algumas renovações transformam as casas totalmente, a ponto de mudar tanto que a casa se torna quase irreconhecível. Isso pode servir para adaptar uma casa antiga às necessidades modernas. No entanto, resta ao arquiteto a difícil tarefa de decidir o quanto ele quer manter da casa original e quantas referências históricas ele quer resguardar com o projeto de decoração.

A reforma que vamos mostrar hoje chama-se Manor Menonita . Essa casa foi completamente transformada pelo escritório de arquitetura Projekt MB.

Nesse caso, o cliente desejava manter bem presente e marcada as influências e a história dessa casa super antigo, datado de 1883. Por isso, o projeto deveria combinar o estilo clássico e o moderno. As características mais fora de moda e ultrapassadas foram deixadas de lado, mas as mais interessantes foram mantidas. Mesmo assim, foi possível realizar uma transformação total no interior da casa. O resultado é uma casa de campo super aconchegante.

Confira o resultado desse super trabalho dos arquitetos poloneses.