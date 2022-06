Apartamento de 50 m² tem 10 dicas valiosas para decorar o seu

Todos nós sabemos o quanto é desafiador decorar pequenos espaços quando não queremos enchê-los de muitas informações e precisamos manter tudo limpo e arrumado da forma mais prática possível.

Principalmente para os jovens casais que estão com seu primeiro apartamento, esse é um enorme desafio, pois geralmente é naquele momento em que ainda estão se estabelecendo financeiramente e possuem a rotina mais corrida possível. A boa notícia é que não significa que necessariamente o estilo minimalista precisa ser completamente clean e monocromático para manter um espaço com aparência de fresco e desimpedido. Seguindo o exemplo deste artigo é possível acrescentar cores e objetos interessantes sem que precisemos gastar muito na decoração nem sobrecarregá-la. E podemos chegar num resultado espaçoso e funcional com simplesmente alguns poucos elementos.

Este projeto do escritório Arquilab é a perfeita ilustração para essas questões tão recorrentes na vida dos jovens casais de São Paulo. Um apartamento que mostra o quanto pode ser interessante conciliar cor e praticidade. Seu destaque principal vai para a cozinha americana que é o ponto central do projeto, pois direciona o foco para a jovialidade que faltava. Apesar de ser pequena, funciona perfeitamente dentro do contexto e pode servir de inspiração para muitos outros recém casados que procuram por esse tipo de solução.