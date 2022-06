Decór campestre para a mesa de jantar

Quem gosta do estilo Shabby Chic em ambientes claros e com muito conforto geralmente adora incorporar flores à decoração. Elas trazem leveza e cores delicadas, além de serem essenciais na caracterização do estilo campestre. Nesta decoração as portas e janelas de madeira bem amplas deixam o sol entrar e conectam a sala de jantar com o ambiente externo. Muito charme numa decoração rústica com mesa de jantar com acabamento em pátina provençal.