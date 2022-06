Cozinhas planejadas para sobrar espaço

Este revestimento de tijolos claros trouxe, em conjunto com a madeira clara, um toque de nostalgia e sabor parisiense. Neste detalhe do cantinho, percebemos também a saída para o encontro do armário com a janela, que foi resolvida com prateleiras angulares. E também a extensão da bancada em madeira que abrigou uma pia pequena de louça sem destoar do contexto.

Cozinhas planejadas podem resolver problemas de espaços disfuncionais e ao mesmo tempo otimizá-los, liberando um respiro de luz e ventilação em ambientes variados. É a melhor opção em termos de unidade estética e pode se estender ao planejamento da casa toda, criando propostas personalizadas de acordo com o estilo dos moradores. Um investimento certeiro e de muito bom gosto! Veja mais sobre cozinhas planejadas aqui. Boa leitura!