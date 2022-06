Jardinagem para se encantar

Neste apartamento masculino de referência moderna da Lopes Interiores, o jardim inusitado abaixo da escada trás à paleta de cores um verde radiante e bem composto, que contrasta com as poltronas vermelhas e os materiais metálicos. Com a ideia muito interessante de somar uma fonte de inspiração asiática e a planta mini bambu, o canteiro formado com tijolinhos de vidro e forrado com casca de pinus, se eleva com uma iluminação certeira e compõe com o restante da casa um ambiente de muito bom requinte.