10 soluções de decoração com prateleiras

Prateleiras são unânimes entre as soluções mais práticas para decoração de ambientes. Aparecem desde em pequenos apartamentos até grandes casas de veraneio. Um leque de opções para todos os gostos e tamanhos!

Muitas vezes, quando sentimos que falta alguma coisa naquela parede nua do corredor ou escada, a melhor opção é colocar prateleiras. Ali podemos dispor mimos que compramos em viagens, objetos herdados de família, quadros, esculturas, fotografias… E se gostarmos de otimização e praticidade, podemos utilizá-las para guardar livros e objetos de uso diário. Isto não significa que a flexibilidade no uso das prateleiras precise necessariamente se transformar numa utilização aleatória. Se soubermos como fazê-lo, é possível direcionar cores e texturas, acrescentando à decoração uma unidade estética em comum acordo com o restante da casa.

A vantagem é que dependendo do conceito, podemos compor de diferentes maneiras, seja com a mesma madeira dos móveis planejados ou com prateleiras metálicas, ou até criando-se com outras opções que temos em casa mesmo. Está cada vez mais recorrente o reaproveitamento de caixas de feira, antigos pisos laminados, madeira de demolição e outros objetos que antes iriam diretamente para o lixo e que hoje são vistos com um grande potencial.

Então pra ilustrar toda essa conversa, vamos espiar 10 projetos que usaram prateleiras de formas diferentes e com propostas bem diversificadas entre si. Temos certeza de que pelo menos alguma delas será perfeita para sua casa!