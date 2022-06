Banheiros com decorações deslumbrantes

A bancada de mármore ocre que se integra com a penteadeira é um charme composto por lindos espelhos que dão brilho à paleta de cores. Uma solução interessante de aproveitamento e reinvenção das utilidades. São 14 metros quadrados de muito requinte onde o destaque está para a ousadia do revestimento em brique contrastando com as cores nobres do porcelanato com impressão de pedra.