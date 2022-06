Estilo rústico para banheiros pequenos

No nosso banheiro pequeno podemos aplicar algumas das inspirações super interessantes deste exemplo. A começar pelo acabamento do teto e pela unidade de madeira rústica utilizada para compor todos os móveis. A estante é muito bem vinda com objetos inusitados que nos remetem diretamente ao clima de fazenda. E o contraste com os revestimentos frios resultam num luxo de simplicidade!