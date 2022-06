Inovando com cadeiras mistas para cozinhas

Este apartamento decorado pelo escritório paulista Duda Senna é um exemplo super legal de aproveitamento de espaços com muita criatividade. Com ambientes integrados e extrovertidos, segue uma linha de cores descoladas em contraste com madeira e outros materiais naturais. O maior destaque vai para este terraço com vista para a cidade. Foi composto com as cores do jardim vertical e de alguns elementos em madeira que se quebram com cadeiras multicoloridas bem chamativas em diferentes modelos. Uma dica que certamente nos inspirará a dar aquela repaginada na nossa casa.