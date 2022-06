Jardins verticais em casa

Neste projeto do edifício Rêve Leblon, as áreas comuns do prédio ganham notoriedade e requinte com a abertura das vistas para um fabuloso e extenso jardim vertical. O spa, a academia e toda a área da cozinha gourmet se integram com este imenso painel verde. Uma forma maravilhosa de aprimorar e purificar o nosso projeto.