Casa em Campo Grande tem área de lazer dos sonhos

Com um acabamento impecável e traços retos – o ponto forte do projeto é realmente o pé direito duplo. A altura do teto é o que torna essa residência uma verdadeira obra prima! Através da imensa parede de vidro, os dois espaços se mesclam em um só – a integração do exterior junto ao interior é homogênea e leve! A grande escadaria ganhou um discreto guarda-copo de vidro que agrega bom gosto e estilo em um só ambiente, e evitando uma poluição visual.