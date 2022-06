Casa na Gávea mostra que menos é mais

Na sala de estar, o moderno sobressai. Principalmente pelo uso criativo dos móveis e das formas. Uma decoração muito bem humorada, como se pode ver no abajur com a cúpula invertida é um mimo. Os pequenos banquinhos decorativos também são um charme total. Muita sutileza e bom gosto. Veja como a mesa ao lado do sofá é levemente colocada um pouco acima do braço do sofá, brincando com a simetria de forma leve.