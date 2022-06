5 salas de jantar magníficas para inspirar

Esta sala de jantar não possui grandes efeitos, porém o seu charme pode ser notado nos detalhes! A longa mesa branca se contrasta levemente contra as cadeiras de madeira castanha. O teto rebaixado com uma sanca de de gesso com luzes de LED foi completado com um moderno lustre. O visual elaborado seguiu o estilo minimalista e foi projetado com uma paleta de cores bege que deixa o espaço aconchegante e sútil.