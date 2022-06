Apê cheio de segredos

A decoração da sala de jantar é bem eclética. Na parede, o concreto aparente típico do estilo moderno e industrial. O aparador é uma peça em madeira com desenho mais tradicional e antigo, assim como as cadeiras com encosto de palha pintada escolhidas para a mesa de jantar. Já a mesa de jantar em si é uma mesa tulipa, criada por Eero Saarinen, apesar de terem sido criadas na década de 50, ainda têm um design super atual. São do tipo atemporal. Ou seja, a decoração da sala de jantar tornou-se eclética e vintage, já que mistura o moderno com o antigo.