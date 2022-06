Moderna e brasileira, casa em Fortaleza é um sonho de consumo

A decoração é simples e faz com que o visual discreto da sala de jantar seja causal e despojado. Peças de design combinadas com outras peças mais modestas é o que torna esse espaço moderno e muito original. As cadeiras assinadas por Charles & Ray Eames no modelo Eames Wood Chair é o toque de destaque dessa sala. A vista do terreno lateral, também enfatiza a entrada de ar fresco e possibilita uma visão da ducha da piscina.