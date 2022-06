Residência clássica é destaque no Paraná

O estilo clássico na decoração realça a elegância e dá sempre um toque de luxo aos ambientes, sendo também rico em detalhes, cheio de requinte e personalidade, tendo como base o mobiliário inspirado no estilo inglês georgiano e também no estilo francês dos reinados nos séculos XVII e XVIII. Por causa de seu charme e elegância irresistíveis, este estiolo nunca sai de moda. Além disto, quando bem combinado com outros estilos de decoração, resulta em ambientes encantadores e sofisticados.

Hoje a homify faz uma viagem à cidade de Telêmaco Borba, interior do Paraná, para desvendar os encantos de um projeto arquitetônico e de decoração de interiores de uma residência situada num pequeno e charmoso condomínio. O projeto é de autoria da talentosíssima arquiteta e urbanista Dani Santos, que combina o estilo clássico e contemporâneo.

De acordo com a autora do projeto, o cliente solicitou um projeto de uma casa com linhas tradicionais inspirado nos modelos clássicos e com uma planta que garantisse a integração dos espaços e uma boa distribuição interna como manda os projetos contemporâneos. O terreno de esquina e a inclinação do terreno resultou numa planta em “u” onde a casa se fecha para um interior aconchegante que acolhe um jovem casal e dois filhos pequenos. O desenho de marcenaria, a escolha do mobiliário e a decoração clássica reforça o modelo da casa tradicional e atemporal. A escolha dos tons neutros combinados com efeitos de iluminação indiretas nos ambientes de estar e dormitórios são uma convite aos moradores para relaxar e curtir a casa.

Confira a seguir mais imagens e detalhes deste projeto atemporal e com ambientes cheios de personalidade e elegância, que asseguram o conforto e a satisfação dos moradores e o encantamento de quem a visita.