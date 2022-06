Chalé urbano super charmoso

A residência E&A, projetada pelo escritório Paulo Delmondes Arquitetura, está localizada em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e é caracterizada pela combinação de materiais rústicos e contemporâneos.

O conceito do projeto foi inspirado no estilo europeu com uma cobertura de desenho marcante devido à inclinação acentuada, às superfícies calorosas da alvenaria de tijolinhos à vista e à presença da madeira em diversos elementos. Além disto, de acordo com os autores do projeto, a interação, objetividade, gosto artístico e cultural dos proprietários foi essencial na concepção do projeto.

Confira mais detalhes e imagens desta residência que mistura o estilo contemporâneo com materiais rústicos e naturais, criando um contraste inusitado e atraente, que resulta no que todos nós desejamos, um lar funcional e aconchegante.