Loft refinado e enorme brinca com volumes

Um dos destaques do projeto é a escala monumental dos ambientes, evidenciada pela altura avantajada do pé-direito. No entanto, a medida que nos aproximamos do espaço mais íntimo ou da suíte master, situada no fundo do loft, experimentamos uma sensação maior de intimidade e acolhimento, evidenciada pela redução da altura do ambiente. Além da redução da escala, a suíte master conta também com uma decoração que realça a sensação de conforto e romantismo. Paredes e piso foram revestido em madeira criando uma atmosfera mais acolhedora. A cama, um dos destaques do ambiente, é envolta por um dossel de madeira, compondo o terceiro cubo.