Casa exibe charme e elegância atemporais

Um dos destaques do projeto de interiores é o revestimento em madeira com painéis de pau-ferro, presente por exemplo na alvenaria central, que marca a divisão entre grande living, o elevador e o acesso à área de serviço. A escada foi revestida com réguas de bambu importadas da Indonésia. Na sala de jantar, integrada com o espaço exterior através de um generoso plano envidraçado, os lustres Copper Shade com pendentes, da Tom Dixon, feita em bronze polido, realçam a elegância e sofisticação do ambiente.